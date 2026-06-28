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Путин назвал Россию мировым фактором, стоящим на пути зла - РИА Новости, 28.06.2026
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16:13 28.06.2026 (обновлено: 16:43 28.06.2026)

Путин назвал Россию мировым фактором, стоящим на пути зла

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что Россия является мировым фактором, стоящим на пути зла.
  • В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия является мировым фактором, что стоит на пути зла, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"Хотят ослабить нас любым путем, избавиться от нас, как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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