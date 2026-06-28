Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия является мировым фактором, стоящим на пути зла.
- В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия является мировым фактором, что стоит на пути зла, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"Хотят ослабить нас любым путем, избавиться от нас, как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда.
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