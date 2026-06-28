Задачи внутреннего развития России будут решены, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что задачи внутреннего развития России в области демографии, сохранения традиционных ценностей и повышения уровня жизни будут решены.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Задачи внутреннего развития России - демографии, сохранения традиционных ценностей и повышение уровня жизни - будут решены, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
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"Конечно же, решим задачи внутреннего развития. Прежде всего, в области демографии, сбережения наших традиционных ценностей, повышения качества и уровня жизни во всех регионах нашей огромной страны", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания партийного съезда.