Путин рассказал, благодаря чему Россия всегда побеждала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на котором планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя некоторым нашим недоброжелателям", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания.