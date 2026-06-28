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Путин рассказал, благодаря чему Россия всегда побеждала - РИА Новости, 28.06.2026
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16:04 28.06.2026 (обновлено: 16:12 28.06.2026)
Путин рассказал, благодаря чему Россия всегда побеждала

Путин: Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРоссийские флаги в Москве
Российские флаги в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности.
  • В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на котором планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя некоторым нашим недоброжелателям", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания.
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