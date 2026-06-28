Путин рассказал, благодаря чему Россия всегда побеждала

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя некоторым нашим недоброжелателям", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания.