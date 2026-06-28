Путин назвал условие народного единства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что условием народного единства является социальная справедливость и равенство.
- Путин подчеркнул равенство не только возможностей, но и ответственности перед лицом вызовов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Условием народного единства является социальная справедливость и равенство, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Условием народного единства является социальная справедливость, равенство не только возможностей, но и равенство ответственности перед лицом вызовов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания первого этапа съезда "Единой России".