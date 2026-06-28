Путин назвал долг "Единой России"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что долг партии «Единая Россия» — сделать все для победы в специальной военной операции.
- В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что долг партии "Единая Россия" - сделать все для победы в специальной военной операции.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
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"Сегодня весь наш народ поддерживает наших героев на передовой, верит в нашу армию и флот. И долг "Единой России" - сделать все для победы", - сказал Путин