Недоброжелатели не смогут пошатнуть единство народа России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что недоброжелатели не смогут пошатнуть единство народа России.
- Путин заявил, что Россия всегда была сильна благодаря народной сплоченности.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Недоброжелатели хотят пошатнуть единство народа России, у них ничего не выйдет, выразил уверенность президент РФ Владимир Путин.
Президент в воскресенье принимает участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия".
«
"Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя некоторым нашим недоброжелателям. Как уже отмечал, они хотели бы его пошатнуть, подорвать, поставить под сомнение. Ничего никогда у них не получалось, не получится и сейчас", - сказал Путин в ходе заседания.