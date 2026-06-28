Недоброжелатели не смогут пошатнуть единство народа России, заявил Путин

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"Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя некоторым нашим недоброжелателям. Как уже отмечал, они хотели бы его пошатнуть, подорвать, поставить под сомнение. Ничего никогда у них не получалось, не получится и сейчас", - сказал Путин в ходе заседания.