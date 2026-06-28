Рейтинг@Mail.ru
Россия готова сражаться за свое будущее, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 28.06.2026 (обновлено: 16:19 28.06.2026)
Россия готова сражаться за свое будущее, заявил Путин

Путин: Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за свое будущее

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия твердо стоит на ногах благодаря своему народу.
  • В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», где президент отметил мужество и добросовестность тех, кто служит Родине.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия твердо стоит на ногах благодаря своему народу, готова сражаться за свое будущее, заявил президент РФ Владимир Путин .
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия". В ходе своего выступления президент отметил тех, кто находится на своем посту, и, невзирая на риск, проявляет мужество и работает на совесть - служит Родине.
"Именно благодаря таким людям, всему нашему народу Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные коренные интересы, и готова бороться, сражаться за них. За наше будущее, образ жизни, мировоззрение, традиции и устои", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Российские власти продолжат поддерживать бизнес, заявил Путин
Вчера, 16:02
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала