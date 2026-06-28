Россия готова сражаться за свое будущее, заявил Путин

"Именно благодаря таким людям, всему нашему народу Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные коренные интересы, и готова бороться, сражаться за них. За наше будущее, образ жизни, мировоззрение, традиции и устои", - сказал Путин.