Россия готова сражаться за свое будущее, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия твердо стоит на ногах благодаря своему народу.
- В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», где президент отметил мужество и добросовестность тех, кто служит Родине.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия твердо стоит на ногах благодаря своему народу, готова сражаться за свое будущее, заявил президент РФ Владимир Путин .
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия". В ходе своего выступления президент отметил тех, кто находится на своем посту, и, невзирая на риск, проявляет мужество и работает на совесть - служит Родине.
"Именно благодаря таким людям, всему нашему народу Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные коренные интересы, и готова бороться, сражаться за них. За наше будущее, образ жизни, мировоззрение, традиции и устои", - сказал Путин.