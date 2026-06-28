Противники России не раскачают политическую ситуацию в стране, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что противникам России не удается раскачать политическую ситуацию в стране.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что противникам России не удается раскачать политическую ситуацию в стране.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
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"Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту - тоже не получается", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда, говоря о западных элитах.
Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов в Госдуму будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек.
Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.