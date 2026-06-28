Противники России не раскачают политическую ситуацию в стране, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин заявил, что противникам России не удается раскачать политическую ситуацию в стране.

В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия».

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что противникам России не удается раскачать политическую ситуацию в стране.

« "Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту - тоже не получается", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда, говоря о западных элитах.

Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов в Госдуму будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек.