Все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены, заявил Путин

"И все социальные обязательства государство безусловно же выполнит", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания партийного съезда.

Поддержка рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей является приоритетной задачей для РФ, заявил ранее Путин. Как сообщала зампред Счетной палаты Галина Изотова РИА Новости, число многодетных семей в России за последние десять лет выросло более чем в два раза и достигло 2,9 миллиона в 2025 году.