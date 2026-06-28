Все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что все социальные обязательства перед россиянами будут безусловно выполнены.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Все социальные обязательства перед россиянами будут безусловно выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"И все социальные обязательства государство безусловно же выполнит", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания партийного съезда.
Поддержка рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей является приоритетной задачей для РФ, заявил ранее Путин. Как сообщала зампред Счетной палаты Галина Изотова РИА Новости, число многодетных семей в России за последние десять лет выросло более чем в два раза и достигло 2,9 миллиона в 2025 году.