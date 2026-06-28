Россия справится со всеми вызовами, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что страна справится со всеми вызовами, включая террористические атаки.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки по ее территории, заявил президент России Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Безусловно, справимся со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами, включая террористические атаки по нашей территории, по объектам инфраструктуры", - сказал Путин на съезде.
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