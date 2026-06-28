Россия справится со всеми вызовами, заявил Путин

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки по ее территории, заявил президент России Владимир Путин.

"Безусловно, справимся со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами, включая террористические атаки по нашей территории, по объектам инфраструктуры", - сказал Путин на съезде.