ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин

"(Киевский - ред.) режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим методам. А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов", - сказал глава государства в ходе своего выступления.