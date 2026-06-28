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ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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16:00 28.06.2026 (обновлено: 16:15 28.06.2026)
ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин

Путин: Киев отступает по линии боевого соприкосновения и переходит к терроризму

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и перешел к террористическим методам.
  • В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и перешел к террористическим методам, заявил президент России Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"(Киевский - ред.) режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим методам. А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов", - сказал глава государства в ходе своего выступления.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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