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Россия противостоит всем попыткам сдержать ее развитие, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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16:00 28.06.2026 (обновлено: 18:41 28.06.2026)
Россия противостоит всем попыткам сдержать ее развитие, заявил Путин

Путин: Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие.
  • Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в воскресенье принимает участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия".
"Еще раз отмечу, Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие, сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает. В этом ни у кого не должно быть сомнений", - сказал Путин в ходе заседания.
Глава государства подчеркнул, что Запад предпочитает не замечать, что киевский режим перешел к террористическим действиям против России, кроме того, Запад вводит все новые санкции против Москвы.
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