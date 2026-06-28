Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие.
- Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в воскресенье принимает участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия".
"Еще раз отмечу, Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие, сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает. В этом ни у кого не должно быть сомнений", - сказал Путин в ходе заседания.
Глава государства подчеркнул, что Запад предпочитает не замечать, что киевский режим перешел к террористическим действиям против России, кроме того, Запад вводит все новые санкции против Москвы.