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Западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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15:59 28.06.2026 (обновлено: 16:04 28.06.2026)
Западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, заявил Путин

Путин: западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в РФ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получается.
  • Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту - тоже не получается", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Первого съезда "Единой России".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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