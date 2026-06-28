Западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, заявил Путин

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получается, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту - тоже не получается", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Первого съезда "Единой России".