Западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получается.
- Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту - тоже не получается", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Первого съезда "Единой России".