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Путин: в мире возникают новые препятствия для взаимодействия между странами - РИА Новости, 28.06.2026
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15:58 28.06.2026 (обновлено: 16:08 28.06.2026)

Путин: в мире возникают новые препятствия для взаимодействия между странами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил о появлении новых искусственных препятствий для нормального сотрудничества стран.
  • По словам Путина, искусственные препятствия возникают в экономике, технологиях, науке, культуре, спорте и других сферах гуманитарного взаимодействия.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Все новые искусственные препятствия для нормального сотрудничества стран возникают в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, что множатся региональные конфликты, возникают все новые искусственные препятствия для нормального взаимовыгодного сотрудничества государств и народов. Это касается экономики, технологий, науки и даже культуры и спорта, в целом гуманитарного взаимодействия", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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