Путин: в мире возникают новые препятствия для взаимодействия между странами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил о появлении новых искусственных препятствий для нормального сотрудничества стран.
- По словам Путина, искусственные препятствия возникают в экономике, технологиях, науке, культуре, спорте и других сферах гуманитарного взаимодействия.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Все новые искусственные препятствия для нормального сотрудничества стран возникают в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, что множатся региональные конфликты, возникают все новые искусственные препятствия для нормального взаимовыгодного сотрудничества государств и народов. Это касается экономики, технологий, науки и даже культуры и спорта, в целом гуманитарного взаимодействия", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".