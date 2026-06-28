МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед встречей с выпускниками военных вузов в Кремле лично добавил в текст своего выступления фрагмент о действиях Запада.

Во время встречи с выпускниками военных вузов президент РФ подчеркнул, что Запад в своей стратегии придерживается единой схемы. Сначала они создают угрозы для России, вынуждают Москву предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем обвиняют РФ во всех грехах для обоснования своей агрессивной политики.