Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин лично добавил фрагмент в текст своего выступления перед встречей с выпускниками военных вузов в Кремле.
- Изменения касались части выступления про западный мир, Путин добавил фрагмент с текстом "Схема действий всегда одна и та же".
- Президент подчеркнул, что Запад создает угрозы для России, вынуждает Москву предпринимать действия для самообороны и затем обвиняет РФ во всех грехах для обоснования своей агрессивной политики.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед встречей с выпускниками военных вузов в Кремле лично добавил в текст своего выступления фрагмент о действиях Запада.
Встреча Путина с выпускниками военных вузов состоялась в Кремле 23 июня. Перед началом мероприятия глава государства от руки внес корректировки в подготовленную речь на листах бумаги, кадры опубликовал автор ИС "Вести" Павел Зарубин. Изменения касались части выступления про западный мир. Президент добавил фрагмент с текстом "Схема действий всегда одна и та же".
Во время встречи с выпускниками военных вузов президент РФ подчеркнул, что Запад в своей стратегии придерживается единой схемы. Сначала они создают угрозы для России, вынуждают Москву предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем обвиняют РФ во всех грехах для обоснования своей агрессивной политики.
После встречи Путин пообщался с выпускниками в неформальной обстановке и рассказал, что перед началом мероприятия дописал свою речь.