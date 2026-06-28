У ВСУ нет заранее подготовленных рубежей за Добропольем, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ за Добропольем нет.
- ВСУ в спешке пытаются создать локальный опорный пункт.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ за Добропольем нет, заявил президент России Владимир Путин.
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"За городом Доброполье, обращаю на это ваше внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт", - сказал Путин автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.