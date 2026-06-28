Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин пожелал "Единой России" удачи на предстоящих выборах.
- Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал "Единой России" удачи на предстоящих выборах.
"Я ведь принимал участие в создании "Единой России" и хочу пожелать съезду успешной работы, а партии – удачи на выборах", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Ранее Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.