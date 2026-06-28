Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления России

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для развития России и укрепления ее стабильности.

Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в воскресенье в Москве, на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для развития России и укрепления ее стабильности.

В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии " Единая Россия ", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

"Избирательный процесс – это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.