Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для развития России и укрепления ее стабильности.
- Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в воскресенье в Москве, на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для развития России и укрепления ее стабильности.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Избирательный процесс – это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.