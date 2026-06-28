Краткий пересказ от РИА ИИ Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления стабильности России в условиях давления Запада.

Он пообещал обеспечить безопасность сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей и избирателей и защитить результаты выборов.

Президент подчеркнул, что Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности и готовности отстаивать общее будущее.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления стабильности в условиях беспрецедентного давления со стороны западных элит.

"Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств, политической воли у нас достаточно, хватает. В этом ни у кого не должно быть сомнений", — сказал он.

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Президент пообещал дать соответствующие поручения, чтобы защитить выборы от попыток внешнего воздействия и манипуляций.

"Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления", — подчеркнул он.

По его словам, Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности.

« "Именно благодаря таким людям, всему нашему народу, Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные, коренные интересы и готова бороться, сражаться за них. За наше будущее, образ жизни, мировоззрение, традиции и устои". Владимир Путин президент России президент России

Это и не дает покоя некоторым недоброжелателям, пытающимся раскачать политическую ситуацию, отметил Путин . Сегодня же весь народ поддерживает героев, сражающихся за безопасность России на передовой. Поэтому нанести ей стратегическое поражение не получается, как и победить ее на поле боя.

"Обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу, — пообещал Верховный главнокомандующий. — Именно к этому мы и стремимся".

Ранее глава государства предупреждал, что противники Москвы в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября. Всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.