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Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления стабильности - РИА Новости, 28.06.2026
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15:56 28.06.2026 (обновлено: 17:23 28.06.2026)

Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления стабильности

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления стабильности России в условиях давления Запада.
  • Он пообещал обеспечить безопасность сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей и избирателей и защитить результаты выборов.
  • Президент подчеркнул, что Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности и готовности отстаивать общее будущее.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления стабильности в условиях беспрецедентного давления со стороны западных элит.
"Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств, политической воли у нас достаточно, хватает. В этом ни у кого не должно быть сомнений", — сказал он.
Президент пообещал дать соответствующие поручения, чтобы защитить выборы от попыток внешнего воздействия и манипуляций.
"Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления", — подчеркнул он.
По его словам, Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности.
«

"Именно благодаря таким людям, всему нашему народу, Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные, коренные интересы и готова бороться, сражаться за них. За наше будущее, образ жизни, мировоззрение, традиции и устои".

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Владимир Путин
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"Обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу, — пообещал Верховный главнокомандующий. — Именно к этому мы и стремимся".
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Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября. Всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
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