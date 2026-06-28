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Сикорский не понимает последствий конфликта Польши с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 28.06.2026
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21:33 28.06.2026
Сикорский не понимает последствий конфликта Польши с Россией, заявил Пушков

Пушков: Сикорский вряд ли отдает себе отчет, говоря о войне с РФ

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша готова к вооруженному конфликту с Россией.
  • Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в том, что Сикорский осознает возможные последствия такого конфликта для Польши и готовность союзников по НАТО рисковать ради нее.
  • Пушков считает, что поднимать тему войны с Россией, не говоря о ее возможных последствиях для Польши, неразумно и безответственно.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский не понимает последствий военного конфликта его страны с Россией, а также то, что партнеры по НАТО вряд ли будут рисковать из-за Варшавы, заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее Сикорский в интервью СBS заявил, что Польша готова к вооруженному конфликту с Россией.
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"В связи с этим заявлением считаю нужным задать Сикорскому несколько неудобных вопросов... Отдает ли себе отчет Сикорский, что вступление Польши как страны НАТО в прямое военное столкновение с Россией создаст прямую угрозу для российской государственности, поскольку чревато присоединением к ней в разных формах других стран НАТО, иными словами - войной между НАТО и Россией?" - написал Пушков в своем Telegram-канале.
"И понимает ли он, что в этом случае России придется задействовать весь имеющийся в ее распоряжении военный потенциал - с возможными катастрофическими последствиями для Польши?" - добавил политик.
Также он спросил, уверен ли Сикорский, что военный потенциал Польши позволит ей успешно воевать с Россией.
"Накануне второй мировой войны поляки заверяли всех и самих себя, что у них достаточно сил и боевого духа, чтобы одолеть любого противника. Что из этого вышло, хорошо известно", - добавил Пушков.
Еще один вопрос - уверен ли Сикорский, что в случае полномасштабного военного конфликта с Россией Польше окажут помощь США, Франция и Британия, рискуя ввязаться в ядерный конфликт с РФ, добавил он. Иными словами, отметил сенатор, уверен ли глава МИД Польши, что в Вашингтоне, Париже и Лондоне готовы умереть за Варшаву.
"Не думаю, что у Сикорского есть реальные ответы на эти вопросы. А раз так, то поднимать тему войны с Россией, не говоря о ее возможных последствиях для Польши, не только неразумно, но и совершенно безответственно", - считает политик.
"Варшаве бы вынудить Киев - своего клиента и получателя польской военной помощи - отказаться от культа Бандеры и Мельника - заклятых врагов и убийц поляков. Но Польша даже на это, судя по всему, неспособна. А тут вознамерилась с Россией воевать", - заключил сенатор.
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