В Запорожской области ВСУ нанесли удары по полям с урожаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удары по полям с урожаем злаковых культур в Запорожской области, спровоцировав два пожара.
- Площадь возгораний составила 2 и 20 гектаров, пожары были оперативно ликвидированы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по полям с урожаем злаковых культур в Запорожской области, спровоцировав два пожара, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Мелитопольском округе (села Новоивановка и Константиновка) и в Бердянском округе (село Бердянское) противник целенаправленно атаковал поля со злаковыми культурами. Площадь возгорания составила 2 и 20 гектаров соответственно", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, пожары были оперативно ликвидированы.
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