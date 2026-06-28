"Мы сделаем то, что делали всегда", — заявил он в интервью CBS News .

Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.