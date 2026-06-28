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В Польше заявили о готовности к войне с Россией - РИА Новости, 28.06.2026
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10:57 28.06.2026 (обновлено: 18:56 28.06.2026)
В Польше заявили о готовности к войне с Россией

Сикорский: Польша готова к боевым действиям с Россией

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Польши Радослав Сикорский утверждает, что его страна готова к вооруженному конфликту с Россией.
  • Он похвастался, что Польша тратит на оборону больше в процентном соотношении к ВВП, чем США.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Польша готова к вооруженному конфликту с Россией, утверждает глава МИД республики Радослав Сикорский.
«

"Мы сделаем то, что делали всегда", — заявил он в интервью CBS News.

Польский министр также похвастался, что его страна тратит больше на оборону в процентном соотношении к ВВП, чем США.
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич 12 июня на полях Международной аэрокосмической выставки (ILA) в Берлине заявил, что Москва не стремится к конфликту с НАТО и не намерена нападать на страны альянса.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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