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"Посмешище": Сикорский крупно опозорился из-за УПА* - РИА Новости, 28.06.2026
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03:23 28.06.2026 (обновлено: 05:31 28.06.2026)
"Посмешище": Сикорский крупно опозорился из-за УПА*

Wiadomości: Сикорский ошибся, предложив назвать аэропорт в память жертв УПА

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опозорился, предложив назвать аэропорт Жешува в память о жертвах УПА.
  • Помощники президента Польши напомнили, что аэропорт под Жешувом уже носит имя семьи Ульма, погибшей от рук карателей в 1944 году.
  • Замглавы канцелярии президента Польши Ярослав Дебовский и его шеф Павел Шефернакер раскритиковали инициативу министра иностранных дел, назвав ее доказательством некомпетентности.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский попал в неловкую ситуацию, решив предложить президенту страны Каролю Навроцкому назвать аэропорт Жешува в память о жертвах УПА*, пишет газета Wiadomości.
"Эти слова немедленно вызвали реакцию окружения главы государства. Помощники президента напомнили общественности, что у аэропорта под Жешувом уже есть исторический покровитель", — говорится в материале.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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27 июня, 15:24
Замглавы канцелярии президента Ярослав Дебовский указал Сикорскому, что аэропорт уже носит имя семьи Ульма, погибшей от рук карателей в 1944 году.
Шеф Дебовского Павел Шефернакер заявил, что глава МИД выставляет себя на посмешище подобными инициативами, лишь доказывая свою некомпетентность.
"Сикорский снова выставляет себя на посмешище. Этому дилетанту либо все равно, либо он просто об этом не знает", — написал он в соцсети X.
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России и Украине следует вести переговоры без посредников, заявил Сикорский
25 июня, 20:03
Вчера министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что аэропорт польского Жешува, через который на Украину поставляется более 90% западной военной помощи, следовало назвать "Имени жертв УПА*".
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
* запрещенные в РФ экстремистские организации
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Сикорский сделал заявление о вступлении Украины в ЕС
26 июня, 22:27
 
В миреПольшаУкраинаКиевская областьРадослав СикорскийКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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