Освобожденных из плена жителей Курской области пытали, заявил Хинштейн

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирные жители Курской области, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о жестоком обращении: их содержали в колониях вместе с уголовниками, били и плохо кормили.
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о возвращении в Россию пяти жителей Курской области и еще двоих гражданских из других регионов.
- Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что будет делать все возможное, чтобы прояснить судьбу остальных людей.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мирные жители Курской области, вернувшиеся из украинского плена, рассказали, что их содержали в колониях вместе с уголовниками, били и плохо кормили, одному из них выжгли букву "Z" на руке, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в субботу сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину.
"Поздно вечером возвращенные из плена приехали в Курск. Встретил их вместе с родными и близкими... От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву "Z" на руке", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что разговаривал с Лантратовой, они будут делать все, чтобы прояснить судьбу остальных людей. По его словам, пока данные о нахождении кого-либо из курян на Украине не подтверждаются.