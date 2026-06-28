Рейтинг@Mail.ru
Освобожденных из плена жителей Курской области пытали, заявил Хинштейн - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:56 28.06.2026
Освобожденных из плена жителей Курской области пытали, заявил Хинштейн

Хинштейн: освобожденные жители Курской области рассказали о пытках в плену

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирные жители Курской области, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о жестоком обращении: их содержали в колониях вместе с уголовниками, били и плохо кормили.
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о возвращении в Россию пяти жителей Курской области и еще двоих гражданских из других регионов.
  • Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что будет делать все возможное, чтобы прояснить судьбу остальных людей.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мирные жители Курской области, вернувшиеся из украинского плена, рассказали, что их содержали в колониях вместе с уголовниками, били и плохо кормили, одному из них выжгли букву "Z" на руке, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в субботу сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину.
"Поздно вечером возвращенные из плена приехали в Курск. Встретил их вместе с родными и близкими... От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву "Z" на руке", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что разговаривал с Лантратовой, они будут делать все, чтобы прояснить судьбу остальных людей. По его словам, пока данные о нахождении кого-либо из курян на Украине не подтверждаются.
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Российский военный поделился эмоциями после возвращения из плена
26 июня, 23:43
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаАлександр ХинштейнЯна Лантратова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала