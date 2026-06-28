Освобожденных из плена жителей Курской области пытали, заявил Хинштейн

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мирные жители Курской области, вернувшиеся из украинского плена, рассказали, что их содержали в колониях вместе с уголовниками, били и плохо кормили, одному из них выжгли букву "Z" на руке, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он добавил, что разговаривал с Лантратовой, они будут делать все, чтобы прояснить судьбу остальных людей. По его словам, пока данные о нахождении кого-либо из курян на Украине не подтверждаются.