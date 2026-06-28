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Юрист рассказал, какие документы на питомца нужны в путешествии - РИА Новости, 28.06.2026
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08:32 28.06.2026 (обновлено: 08:35 28.06.2026)
Юрист рассказал, какие документы на питомца нужны в путешествии

Юрист Курбаков: для выезда с питомцев за границу понадобится микрочип

© iStock.com / EyeEm Mobile GmbHМужчина с собакой плывет на сапборде
Мужчина с собакой плывет на сапборде - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© iStock.com / EyeEm Mobile GmbH
Мужчина с собакой плывет на сапборде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для путешествия по России с питомцем достаточно иметь ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации.
  • При выезде за границу могут потребоваться дополнительные документы: микрочип международного образца, анализ на титр антител к вирусу бешенства и международный ветеринарный сертификат.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россиянину, чтобы отправиться в путешествие с питомцем по стране, достаточно ветеринарного паспорта с отметками о вакцинации, однако при выезде за границу может потребоваться микрочип, анализ на титр антител и международный сертификат, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
В большинстве случаев при путешествии по стране с питомцем его владельцу нужно иметь при себе ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации, прежде всего против бешенства, отметил юрист. При этом собеседник агентства порекомендовал заранее узнавать правила перевозки животных на поезде, самолете и в машине, так как они могут отличаться.
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"При выезде за границу требования становятся значительно более строгими. Помимо международного ветеринарного паспорта, животное должно иметь действующую вакцинацию против бешенства, выполненную в установленные сроки, а в ряде государств также потребуется подтверждение наличия микрочипа международного образца", - сказал Курбаков.
Кроме того, многие страны предъявляют дополнительные санитарно-ветеринарные требования, включая проведение анализа на титр антител к вирусу бешенства, оформление международного ветеринарного сертификата и соблюдение карантинных сроков после вакцинации, добавил юрист.
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