Юрист рассказал, какие документы на питомца нужны в путешествии

Краткий пересказ от РИА ИИ Для путешествия по России с питомцем достаточно иметь ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации.

При выезде за границу могут потребоваться дополнительные документы: микрочип международного образца, анализ на титр антител к вирусу бешенства и международный ветеринарный сертификат.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россиянину, чтобы отправиться в путешествие с питомцем по стране, достаточно ветеринарного паспорта с отметками о вакцинации, однако при выезде за границу может потребоваться микрочип, анализ на титр антител и международный сертификат, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

В большинстве случаев при путешествии по стране с питомцем его владельцу нужно иметь при себе ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации, прежде всего против бешенства, отметил юрист. При этом собеседник агентства порекомендовал заранее узнавать правила перевозки животных на поезде, самолете и в машине, так как они могут отличаться.

"При выезде за границу требования становятся значительно более строгими. Помимо международного ветеринарного паспорта, животное должно иметь действующую вакцинацию против бешенства, выполненную в установленные сроки, а в ряде государств также потребуется подтверждение наличия микрочипа международного образца", - сказал Курбаков.