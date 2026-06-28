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Врач рассказала, как питаться туристам в период аномальной жары - РИА Новости, 28.06.2026
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Туризм
 
04:42 28.06.2026
Врач рассказала, как питаться туристам в период аномальной жары

Врач Шенгюл: туристам следует есть легкую пищу в период аномальной жары

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛюди на пляже Флория в Стамбуле
Люди на пляже Флория в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Люди на пляже Флория в Стамбуле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристам в Турции рекомендуют увеличить потребление воды из-за ожидаемого усиления жары.
  • Метеорологи сообщают о повышении температуры воздуха в большинстве регионов Турции примерно на пять градусов.
  • Врач советует избегать нахождения под прямыми солнечными лучами в полуденные часы и внимательно следить за самочувствием уязвимых групп населения.
АНКАРА, 28 июн — РИА Новости. Туристам, отдыхающим в Турции на фоне ожидаемого усиления жары, следует увеличить потребление воды и отдавать предпочтение легкой пище с высоким содержанием жидкости, заявила РИА Новости турецкий терапевт Дилек Шенгюл.
Как сообщал РИА Новости метеоролог Ихсан Юрташ, с предстоящих выходных температура воздуха в большинстве регионов Турции повысится примерно на пять градусов. Наиболее сложные погодные условия ожидаются в южных и юго-восточных провинциях, где столбики термометров могут превысить отметку в 40 градусов.
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"В ближайшие дни температура воздуха в Турции заметно повысится, поэтому особенно важно поддерживать водный баланс организма. Туристам стоит пить больше воды, употреблять арбузы, дыни, огурцы, кисломолочные продукты, холодные супы, а также отказаться от тяжелой и жирной пищи", — сказала собеседник агентства.
Врач отметила, что в период аномальной жары организм быстрее теряет жидкость, поэтому рацион должен состоять преимущественно из овощей, фруктов и кисломолочных продуктов. Эксперт рекомендует включать в меню салаты, зелень, персики, абрикосы, йогурт, айран и холодные супы, а также избегать переедания.
Эксперт также призвала туристов по возможности не находиться под прямыми солнечными лучами в полуденные часы и внимательно следить за самочувствием детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
По ее словам, соблюдение этих рекомендаций поможет легче перенести период экстремально высоких температур.
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