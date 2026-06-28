Рейтинг@Mail.ru
Маньяк из Златоуста требовал перевода в колонию ближе к месту преступлений - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 28.06.2026 (обновлено: 10:27 28.06.2026)
Маньяк из Златоуста требовал перевода в колонию ближе к месту преступлений

РИА Новости: маньяк Мозгляков требовал перевода в колонию ближе к Златоусту

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожизненно осужденный маньяк Николай Мозгляков, известный как «Златоустовский паук», отбывает наказание в ИК-18 УФСИН России по ЯНАО («Полярная сова»).
  • Мозгляков требовал перевода в колонию ближе к Златоусту, объясняя это необходимостью поддерживать связи с родственниками.
  • Суд в ЯНАО отказал в удовлетворении требований Мозглякова, и апелляционная инстанция признала это решение законным.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пожизненно осужденный маньяк Николай Мозгляков, также известный как "Златоустовский паук", требовал перевода в колонию ближе к Златоусту, где он совершал преступления, но объяснял это необходимостью сохранять связи с родственниками, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Мозгляков, отбывающий пожизненный срок в ИК-18 УФСИН России по ЯНАО ("Полярная сова"), пожаловался суду на удаленность исправительного учреждения.
Суд - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Маньяк Шипилов получил еще один срок за убийства 37-летней давности
23 июня, 19:46
Он заявил, что из-за этого не может "поддерживать и сохранять социально полезные и семейные связи". В иске, следует из материалов, Мозгляков просил перевести его в учреждение, которое находится ближе к Златоусту Челябинской области - именно в этом городе он и совершил преступление, там же проживают его родственники.
Суд в ЯНАО отказал в удовлетворении требований маньяка, содержащегося в "Полярной сове" с 2009 года, апелляционная инстанция признала это решение законным в мае, заключается в материалах.
Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима. Его признали виновным в изнасиловании несовершеннолетних, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
В 2008 году в Златоусте Мозгляков подкараулил двух тринадцатилетних девочек и семилетнюю первоклассницу, когда они возвращались домой после занятий. Маньяк увел их в лес неподалеку от кладбища, где привязал к дереву, издевался над ними, насиловал, бил ножом и душил. На следующий день были обнаружены тела двух девочек и чудом выжившая первоклассница.
Убийства вызвали широкий общественный резонанс, Мозглякова прозвали "Златоустовским пауком" за татуировки на руках.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Сахалинский маньяк Дворников пытался добиться миллионных компенсаций
21 июня, 07:19
 
ПроисшествияЗлатоустРоссияЧелябинская областьЧелябинский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала