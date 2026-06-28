Маньяк из Златоуста требовал перевода в колонию ближе к месту преступлений

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожизненно осужденный маньяк Николай Мозгляков, известный как «Златоустовский паук», отбывает наказание в ИК-18 УФСИН России по ЯНАО («Полярная сова»).

Мозгляков требовал перевода в колонию ближе к Златоусту, объясняя это необходимостью поддерживать связи с родственниками.

Суд в ЯНАО отказал в удовлетворении требований Мозглякова, и апелляционная инстанция признала это решение законным.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пожизненно осужденный маньяк Николай Мозгляков, также известный как "Златоустовский паук", требовал перевода в колонию ближе к Златоусту, где он совершал преступления, но объяснял это необходимостью сохранять связи с родственниками, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Мозгляков, отбывающий пожизненный срок в ИК-18 УФСИН России по ЯНАО ("Полярная сова"), пожаловался суду на удаленность исправительного учреждения.

Он заявил, что из-за этого не может "поддерживать и сохранять социально полезные и семейные связи". В иске, следует из материалов, Мозгляков просил перевести его в учреждение, которое находится ближе к Златоусту Челябинской области - именно в этом городе он и совершил преступление, там же проживают его родственники.

Суд в ЯНАО отказал в удовлетворении требований маньяка, содержащегося в "Полярной сове" с 2009 года, апелляционная инстанция признала это решение законным в мае, заключается в материалах.

Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима. Его признали виновным в изнасиловании несовершеннолетних, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.

В 2008 году в Златоусте Мозгляков подкараулил двух тринадцатилетних девочек и семилетнюю первоклассницу, когда они возвращались домой после занятий. Маньяк увел их в лес неподалеку от кладбища, где привязал к дереву, издевался над ними, насиловал, бил ножом и душил. На следующий день были обнаружены тела двух девочек и чудом выжившая первоклассница.