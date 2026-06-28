Все партии в России будут работать вместе на благо граждан, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что все политические партии России и кандидаты будут работать вместе на благо граждан и не поставят под удар единство страны.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Все политические партии России и кандидаты будут работать вместе на благо граждан и не поставят под удар единство страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"Уверен, что в ходе стартовавшей избирательной кампании все партии и кандидаты даже в самой острой дискуссии друг с другом будут вместе работать на укрепление сплоченности нашего народа и никогда не поставят под удар единство страны", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда.