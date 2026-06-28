Все партии в России будут работать вместе на благо граждан, заявил Путин

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Все политические партии России и кандидаты будут работать вместе на благо граждан и не поставят под удар единство страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уверен, что в ходе стартовавшей избирательной кампании все партии и кандидаты даже в самой острой дискуссии друг с другом будут вместе работать на укрепление сплоченности нашего народа и никогда не поставят под удар единство страны", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда.