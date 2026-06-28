Врач рассказал, кому не рекомендован отдых летом у моря

Краткий пересказ от РИА ИИ Летний отдых на курорте противопоказан при кожных заболеваниях, онкологии, заболеваниях щитовидной железы, а также при острых инфекционных заболеваниях.

Стоит отказаться от курорта при высокой температуре, обострении хронических заболеваний, проблемах с сердцем, а также после недавно перенесенных операций и травм.

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Кожные и заболевания щитовидной железы, онкология являются противопоказаниями летнему отдыху на курорте, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.

По словам медика, стоит отказаться от курорта при острой инфекции у взрослого или ребенка, высокой температуре, обострении хронических заболеваний или серьезных проблемах с сердцем. Также после недавно перенесенных операций и травм.