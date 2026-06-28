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Врач рассказал, кому не рекомендован отдых летом у моря - РИА Новости, 28.06.2026
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02:46 28.06.2026 (обновлено: 05:57 28.06.2026)
Врач рассказал, кому не рекомендован отдых летом у моря

Врач Булатов: отдых летом у моря не рекомендован людям с онкологией

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на побережье Черного моря в Евпатории
Отдыхающие на побережье Черного моря в Евпатории - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на побережье Черного моря в Евпатории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Летний отдых на курорте противопоказан при кожных заболеваниях, онкологии, заболеваниях щитовидной железы, а также при острых инфекционных заболеваниях.
  • Стоит отказаться от курорта при высокой температуре, обострении хронических заболеваний, проблемах с сердцем, а также после недавно перенесенных операций и травм.
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Кожные и заболевания щитовидной железы, онкология являются противопоказаниями летнему отдыху на курорте, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.
По словам медика, стоит отказаться от курорта при острой инфекции у взрослого или ребенка, высокой температуре, обострении хронических заболеваний или серьезных проблемах с сердцем. Также после недавно перенесенных операций и травм.
"Инсоляция противопоказана при любых кожных заболеваниях в острый период. Не рекомендуется ехать на море людям с заболеваниями щитовидной железы, онкологическим больным, людям с острыми инфекционными заболеваниями. Не рекомендовано также при всех формах заболевания крови, при эпилепсии, при лучевой болезни, при психологических заболеваниях", — подчеркнул врач.
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