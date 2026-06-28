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Лантратова помогла пенсионеру получить компенсацию после обмана мошенниками - РИА Новости, 28.06.2026
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10:00 28.06.2026
Лантратова помогла пенсионеру получить компенсацию после обмана мошенниками

Лантратова помогла пенсионеру из Коми получить компенсацию за обман мошенниками

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла пенсионеру из Республики Коми получить компенсацию после обмана мошенниками.
  • Верховный суд Коми встал на сторону пенсионера, и ему назначили компенсацию за украденные мошенниками 2,34 миллиона рублей.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла пенсионеру получить компенсацию после того, как его обманули мошенники, предложившие заработать на инвестициях.
Пенсионер из Республики Коми Артур, фамилия которого не приводится, в 2020 году стал жертвой мошенников. Злоумышленники пообещали мужчине, что он сможет заработать денег через инвестиционную платформу FXAMO, а в итоге украли у него 2,34 миллиона рублей.
"Подозреваемого так и не нашли. Артур... обратился с жалобой к нам. Мы подали иск. Верховный суд Коми встал на сторону пенсионера. Ему назначили компенсацию", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
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ПроисшествияРеспублика КомиРоссияЯна Лантратова
 
 
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