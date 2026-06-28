Лантратова помогла пенсионеру получить компенсацию после обмана мошенниками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла пенсионеру из Республики Коми получить компенсацию после обмана мошенниками.
- Верховный суд Коми встал на сторону пенсионера, и ему назначили компенсацию за украденные мошенниками 2,34 миллиона рублей.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла пенсионеру получить компенсацию после того, как его обманули мошенники, предложившие заработать на инвестициях.
Пенсионер из Республики Коми Артур, фамилия которого не приводится, в 2020 году стал жертвой мошенников. Злоумышленники пообещали мужчине, что он сможет заработать денег через инвестиционную платформу FXAMO, а в итоге украли у него 2,34 миллиона рублей.
"Подозреваемого так и не нашли. Артур... обратился с жалобой к нам. Мы подали иск. Верховный суд Коми встал на сторону пенсионера. Ему назначили компенсацию", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".