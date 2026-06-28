В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Саратова («Гагарин») введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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