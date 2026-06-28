В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 9:00 до 23:00 мск.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация.
Согласно NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 9.00 до 23.00 мск.
"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.