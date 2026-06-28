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В Ивановской области упали обломки беспилотника - РИА Новости, 28.06.2026
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09:39 28.06.2026 (обновлено: 09:55 28.06.2026)
В Ивановской области упали обломки беспилотника

Фрагменты БПЛА упали на окраине Родников Ивановской области

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Родники Ивановской области обломки дрона упали на жилой дом.
  • Пострадавших нет, в здании выбило стекла.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В городе Родники Ивановской области обломки беспилотника упали на жилой дом, сообщило правительство региона.
"Пострадавших нет. По предварительным данным, из повреждений — выбитые стекла в ряде квартир в многоквартирном доме", — говорится в публикации в Telegram-канале властей.
Инцидент произошел на окраине Родников. На месте работают ответственные службы. По поручению губернатора администрация района оценивает ущерб.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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