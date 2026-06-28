В Ивановской области упали обломки беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Родники Ивановской области обломки дрона упали на жилой дом.
- Пострадавших нет, в здании выбило стекла.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В городе Родники Ивановской области обломки беспилотника упали на жилой дом, сообщило правительство региона.
"Пострадавших нет. По предварительным данным, из повреждений — выбитые стекла в ряде квартир в многоквартирном доме", — говорится в публикации в Telegram-канале властей.
Инцидент произошел на окраине Родников. На месте работают ответственные службы. По поручению губернатора администрация района оценивает ущерб.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.