МВД рассказало о психологических сценариях мошенничества

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство мошеннических схем строится вокруг психологических сценариев, направленных на создание страха, чувства срочности или ожидания быстрой выгоды.

Аферисты используют различные схемы, включая сохранение денег и финансовый мониторинг, угрозы уголовной ответственностью, обещания высокого дохода от инвестиций, предложения дополнительного заработка и удаленной работы, а также продажу товаров и услуг по заниженным ценам.

Злоумышленники могут распространять вредоносные программы и фишинговые ссылки под предлогом установки приложений и обновления сервисов.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Большинство мошеннических схем строится вокруг психологических сценариев, направленных на создание страха, чувства срочности или ожидания быстрой выгоды, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Совместно с коллегами из Следственного департамента МВД России проанализировали материалы уголовных дел за первое полугодие текущего года. Исследование показывает, что большинство мошеннических схем строится вокруг ограниченного набора психологических сценариев, направленных на создание страха, чувства срочности или ожидания быстрой выгоды", - говорится в сообщении

В ведомстве рассказали о нескольких таких мошеннических схемах. Так, аферисты используют схему с сохранением денег и финансовым мониторингом: потерпевшему сообщают о якобы попытке хищения средств, оформлении кредита, компрометации банковского счета либо проведении проверки со стороны правоохранительных органов.

Под предлогом защиты средств или необходимости их "декларирования" гражданина убеждают переводить деньги злоумышленникам, передавать наличные курьерам либо совершать иные финансовые операции, приводящие к хищению денег.

Также мошенники угрожают гражданам уголовной ответственностью: используются легенды об уголовных делах, подозрительных переводах или связях с запрещенными организациями. Цель - вызвать стресс и лишить человека возможности критически оценивать ситуацию.

"Инвестиции и заработок на финансовых рынках. Жертве обещают высокий доход от инвестиций в ценные бумаги, криптовалюту или цифровые проекты. Все чаще приманкой становятся "ИИ-платформы" и "автоматические торговые системы", - отметили в ведомстве.

Кроме того, аферисты используют схемы с дополнительным заработком и удаленной работой: они предлагают гражданам выполнить простые задания в интернете, а после нескольких небольших выплат требуют собственные вложения для "активации аккаунта" или получения доступа к более дорогим заданиям.

"Трудоустройство за рубежом. Под видом привлекательных вакансий требуют оплатить оформление документов, виз, страховок или иных обязательных платежей. Доверие к мошенникам нередко формируется в течение нескольких недель или месяцев", - добавляется в сообщении.

Также злоумышленники предлагают автомобили, недвижимость, туристические услуги или авиабилеты по цене значительно ниже рыночной, а после получения предоплаты связь с "продавцом" прекращается.

Кроме того, аферисты могут сообщать гражданам о якобы положенных выплатах или выигрыше - для получения средств предлагается оплатить комиссию, страховку или пройти платную "верификацию".