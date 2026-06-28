Работы по ремонту завершаются на Малой Грузинской улице в Москве

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Работы по комплексному ремонту завершаются на Малой Грузинской улице в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершают работы по комплексному ремонту Малой Грузинской улицы в Пресненском районе. Она соединяет улицы Пресненский Вал и Красная Пресня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего до конца года в этом районе планируется привести в порядок пять улиц: Сергея Макеева, Малую Грузинскую и Пресненский Вал, а также Ножовый и Малый Предтеченский переулки.

"На Малой Грузинской улице, протяженность которой составляет около 1,2 километра, завершаются работы по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах общей площадью 24 тысячи квадратных метров", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что специалисты обновили бортовой камень, установили опоры наружного и контрастного освещения. На завершающем этапе рабочие занимаются высадкой газона площадью почти 6 тысяч квадратных метров, установкой 40 малых архитектурных форм и двух навигационных стел.