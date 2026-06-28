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Работы по ремонту завершаются на Малой Грузинской улице в Москве - РИА Новости, 28.06.2026
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Работы по ремонту завершаются на Малой Грузинской улице в Москве

Работы по комплексному ремонту завершаются на Малой Грузинской улице в Москве

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Работы по комплексному ремонту завершаются на Малой Грузинской улице в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершают работы по комплексному ремонту Малой Грузинской улицы в Пресненском районе. Она соединяет улицы Пресненский Вал и Красная Пресня", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что всего до конца года в этом районе планируется привести в порядок пять улиц: Сергея Макеева, Малую Грузинскую и Пресненский Вал, а также Ножовый и Малый Предтеченский переулки.
"На Малой Грузинской улице, протяженность которой составляет около 1,2 километра, завершаются работы по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах общей площадью 24 тысячи квадратных метров", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что специалисты обновили бортовой камень, установили опоры наружного и контрастного освещения. На завершающем этапе рабочие занимаются высадкой газона площадью почти 6 тысяч квадратных метров, установкой 40 малых архитектурных форм и двух навигационных стел.
"Затем они нанесут почти 300 квадратных метров дорожной разметки и высадят деревья. В этих работах задействованы 15 человек и пять единиц техники", - отмечается в сообщении.
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