Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в воскресенье ожидается температура воздуха до плюс 24 градусов.
- По области местами возможен небольшой дождь, ветер северный, северо-западный 3–8 метров в секунду.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 24 градусов и небольшой дождь ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха в столице ожидается плюс 22 - плюс 24 градуса.
"Атмосферное давление стабильное – 748 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые дни июля
27 июня, 09:38