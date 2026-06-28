Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 28.06.2026
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидаются до 24 градусов тепла

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Вид на Москву. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в воскресенье ожидается температура воздуха до плюс 24 градусов.
  • По области местами возможен небольшой дождь, ветер северный, северо-западный 3–8 метров в секунду.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 24 градусов и небольшой дождь ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по области местами возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха в столице ожидается плюс 22 - плюс 24 градуса.
"Атмосферное давление стабильное – 748 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые дни июля
27 июня, 09:38
 
МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала