Унификация НДС грозит обнищанием населения Молдавии, заявила оппозиция

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер молдавского парламента от оппозиции Влад Батрынча заявил, что новая фискальная политика властей Молдавии спровоцирует рост цен, обнищание населения и массовую эмиграцию из страны.
- Перед зданием парламента в Кишиневе проходит акция протеста оппозиционных сил против новой бюджетно-налоговой политики правительства.
- Оппозиция требует от властей немедленного пересмотра фискальных инициатив Минфина, которые, по их словам, уничтожают покупательную способность населения.
КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Новая фискальная политика властей Молдавии спровоцирует рост цен, обнищание населения и массовую эмиграцию из страны, заявил РИА Новости вице-спикер молдавского парламента от оппозиции, один из лидеров партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча.
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"Унификация НДС на уровне 20% приведет к абсолютному обнищанию, к очередному витку инфляции и сокращению рабочих мест. И еще больше граждан Республики Молдова покинет нашу страну", - сказал Батрынча.
По словам депутата, подобными действиями власть намеренно выдавливает людей за границу, поскольку руководству страны "так проще общаться с людьми и организовывать выборы".
Батрынча отметил, что ПСРМ присоединился к протесту, так как социалисты выступают категорически против нововведений партии власти
"От этих нововведений пострадают все: и простые граждане, и сфера услуг, и предприниматели. Мы пришли на протест, чтобы выразить солидарность с гражданами, которые устали от этой власти. Колоссальный дефицит бюджета не должен становиться поводом для того, чтобы "залезть в карманы простого человека". Такую реформу нельзя проводить", - добавил Батрынча.
Акция протеста в Кишиневе организована председателем оппозиционной партии "Демократия дома" Василе Костюком. К протесту присоединились другие политические силы, в частности, ПСРМ, представители партии "Национальное альтернативное движение" мэра Кишинева Иона Чебана и члены политсилы "Наша партия" депутата парламента Ренато Усатого. Оппозиция требует от властей немедленного пересмотра фискальных инициатив минфина, которые, по их словам, уничтожают покупательную способность населения.
Новая налоговая политика властей Молдавии проходит на фоне растущего финансового дисбаланса в стране. По официальным данным, за первые пять месяцев 2026 года дефицит государственного бюджета Молдавии увеличился на 11,4%, достигнув 7,6 миллиарда леев. При этом правительственные долги в структуре дефицита выросли более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.