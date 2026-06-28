Унификация НДС грозит обнищанием населения Молдавии, заявила оппозиция

Протест у здания парламента в Кишиневе против налоговой политики PAS

Протест у здания парламента в Кишиневе против налоговой политики PAS

© Sputnik / Osmatesco Протест у здания парламента в Кишиневе против налоговой политики PAS

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер молдавского парламента от оппозиции Влад Батрынча заявил, что новая фискальная политика властей Молдавии спровоцирует рост цен, обнищание населения и массовую эмиграцию из страны.

Перед зданием парламента в Кишиневе проходит акция протеста оппозиционных сил против новой бюджетно-налоговой политики правительства.

Оппозиция требует от властей немедленного пересмотра фискальных инициатив Минфина, которые, по их словам, уничтожают покупательную способность населения.

КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Новая фискальная политика властей Молдавии спровоцирует рост цен, обнищание населения и массовую эмиграцию из страны, заявил РИА Новости вице-спикер молдавского парламента от оппозиции, один из лидеров партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча.

Перед зданием парламента Молдавии Кишиневе в воскресенье проходит акция протеста ряда оппозиционных сил против новой бюджетно-налоговой политики правительства, митингующие требует отмены повышения НДС на товары первой необходимости и услуги, обвиняя власти в провоцировании социального кризиса.

« "Унификация НДС на уровне 20% приведет к абсолютному обнищанию, к очередному витку инфляции и сокращению рабочих мест. И еще больше граждан Республики Молдова покинет нашу страну", - сказал Батрынча.

По словам депутата, подобными действиями власть намеренно выдавливает людей за границу, поскольку руководству страны "так проще общаться с людьми и организовывать выборы".

Батрынча отметил, что ПСРМ присоединился к протесту, так как социалисты выступают категорически против нововведений партии власти

"От этих нововведений пострадают все: и простые граждане, и сфера услуг, и предприниматели. Мы пришли на протест, чтобы выразить солидарность с гражданами, которые устали от этой власти. Колоссальный дефицит бюджета не должен становиться поводом для того, чтобы "залезть в карманы простого человека". Такую реформу нельзя проводить", - добавил Батрынча.

Акция протеста в Кишиневе организована председателем оппозиционной партии "Демократия дома" Василе Костюком. К протесту присоединились другие политические силы, в частности, ПСРМ, представители партии "Национальное альтернативное движение" мэра Кишинева Иона Чебана и члены политсилы "Наша партия" депутата парламента Ренато Усатого. Оппозиция требует от властей немедленного пересмотра фискальных инициатив минфина, которые, по их словам, уничтожают покупательную способность населения.