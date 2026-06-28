Социолог назвал падение рейтинга популярности Мерца беспрецедентным

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава социологического института Forsa Манфред Гюлльнер заявил о беспрецедентном падении рейтинга популярности нынешнего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

По мнению Гюлльнера, Мерц допускает много ошибок на посту главы правительства и не прислушивается к людям.

БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Падение рейтинга популярности нынешнего канцлера ФРГ Фридриха Мерца оказалось беспрецедентным, а на посту главы правительства он допускает много ошибок, заявил глава социологического института Forsa Манфред Гюлльнер.

"На посту канцлера он (Мерц - ред.) допускает много ошибок, говорит, не прислушиваясь к людям, и, по-видимому, прислушивается к советникам, которые, скорее, являются его приспешниками. Обвал (рейтинга - ред.) Мерца беспрецедентен", - сказал Гюлльнер в интервью изданию Tagesspiegel

При этом глава Forsa указал, что Мерц изначально не пользовался популярностью среди немецких избирателей.

"Мерц, по сути, всегда был непопулярен, уже в 2002 году его считали несимпатичным. Во всех рейтингах он занимал последние места. У женщин, молодежи и жителей Восточной Германии он никогда не пользовался поддержкой", - уточнил Гюлльнер.

Социолог напомнил, что в 2025 году Мерц провел крайне неудачную кампанию на выборах в бундестаг, по итогам которой избирательный блок ХДС/ХСС набрал лишь 28,5% голосов. Гюлльнер также считает ошибочной тогдашнюю ставку Мерца на решение миграционных проблем.

"Вместо того, чтобы делать ставку на тему миграции, ему (Мерцу - ред.) лучше было бы сосредоточиться на экономике", - полагает глава Forsa.