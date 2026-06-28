Социолог назвал падение рейтинга популярности Мерца беспрецедентным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава социологического института Forsa Манфред Гюлльнер заявил о беспрецедентном падении рейтинга популярности нынешнего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
- По мнению Гюлльнера, Мерц допускает много ошибок на посту главы правительства и не прислушивается к людям.
БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Падение рейтинга популярности нынешнего канцлера ФРГ Фридриха Мерца оказалось беспрецедентным, а на посту главы правительства он допускает много ошибок, заявил глава социологического института Forsa Манфред Гюлльнер.
"На посту канцлера он (Мерц - ред.) допускает много ошибок, говорит, не прислушиваясь к людям, и, по-видимому, прислушивается к советникам, которые, скорее, являются его приспешниками. Обвал (рейтинга - ред.) Мерца беспрецедентен", - сказал Гюлльнер в интервью изданию Tagesspiegel.
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При этом глава Forsa указал, что Мерц изначально не пользовался популярностью среди немецких избирателей.
"Мерц, по сути, всегда был непопулярен, уже в 2002 году его считали несимпатичным. Во всех рейтингах он занимал последние места. У женщин, молодежи и жителей Восточной Германии он никогда не пользовался поддержкой", - уточнил Гюлльнер.
"Вместо того, чтобы делать ставку на тему миграции, ему (Мерцу - ред.) лучше было бы сосредоточиться на экономике", - полагает глава Forsa.
Газета Bild ранее сообщила со ссылкой на результаты исследования социологического института INSA, что рейтинг Мерца среди населения Германии установил новый исторический антирекорд. Согласно опросу, работой канцлера удовлетворены лишь 15% немцев.
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