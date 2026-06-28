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Медведев назвал ЕР бесспорным лидером среди политических сил России - РИА Новости, 28.06.2026
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19:31 28.06.2026 (обновлено: 19:50 28.06.2026)
Медведев назвал ЕР бесспорным лидером среди политических сил России

Медведев: ЕР удерживает позицию бесспорного лидера среди политических сил России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» уверенно обеспечивает реализацию курса президента РФ и является лидером среди политических сил страны.
  • На первом этапе XXIII съезда «Единой России» были утверждены списки кандидатов в депутаты Государственной Думы.
  • Список кандидатов возглавили известные граждане России, среди которых Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, заявил, что "Единая Россия" уверенно обеспечивает реализацию курса президента РФ, удерживает позицию бесспорного лидера среди политических сил страны.
«
Москве прошел первый этап XXIII съезда "Единой России", на котором выступил Глава нашего государства. Партия уже четверть века уверенно обеспечивает реализацию его курса, удерживает позицию бесспорного лидера среди политических сил страны", - написал он в канале на платформе "Макс".
Медведев сообщил, что на съезде были утверждены списки кандидатов в депутаты Государственной Думы от "Единой России". Он отметил, что этот список возглавили люди, которых граждане России знают благодаря их служению Отечеству и твердой патриотической позиции.
Он уточнил, что в список входят министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.
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