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Медведев встретился с лидерами списка ЕР перед съездом партии - РИА Новости, 28.06.2026
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Медведев встретился с лидерами списка ЕР перед съездом партии

Медведев перед съездом партии встретился с лидерами списка "Единой России" в ГД

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев встретился с лидерами списка партии в Госдуму перед съездом.
  • В первую пятерку списка "Единой России" на выборы в Госдуму войдут Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин.
  • Медведев отметил вклад лидеров списка в укрепление государства и подчеркнул, что окончательное решение будет принято по результатам голосования на съезде.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился с лидерами списка партии в Госдуму перед съездом партии и отметил их вклад в укрепление государства.
В первую "пятерку", с которой "Единая Россия" пойдет на выборы в Госдуму, войдут глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России Евгений Поддубный, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.
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"Всех присутствующих знаю как патриотов нашей великой страны, активных руководителей на соответствующих должностях, там где касается это государственной службы или защитников интересов разных категорий наших граждан и детей, и военнослужащих. Все вы так или иначе вносите лепту в укрепление нашего государства. Именно поэтому такое решение и принято", - сказал Медведев.
Он пожелал лидерам списка успехов.
"Но все остальное будет по результатам съезда, потому что должно еще пройти голосование. У нас партия основана на демократических принципах, поэтому мы обязательно его проведем", - добавил Медведев.
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