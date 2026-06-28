Медведев встретился с лидерами списка ЕР перед съездом партии

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"Всех присутствующих знаю как патриотов нашей великой страны, активных руководителей на соответствующих должностях, там где касается это государственной службы или защитников интересов разных категорий наших граждан и детей, и военнослужащих. Все вы так или иначе вносите лепту в укрепление нашего государства. Именно поэтому такое решение и принято", - сказал Медведев.