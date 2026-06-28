Медведев встретился с лидерами списка ЕР перед съездом партии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев встретился с лидерами списка партии в Госдуму перед съездом.
- В первую пятерку списка "Единой России" на выборы в Госдуму войдут Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин.
- Медведев отметил вклад лидеров списка в укрепление государства и подчеркнул, что окончательное решение будет принято по результатам голосования на съезде.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился с лидерами списка партии в Госдуму перед съездом партии и отметил их вклад в укрепление государства.
В первую "пятерку", с которой "Единая Россия" пойдет на выборы в Госдуму, войдут глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России Евгений Поддубный, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.
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"Всех присутствующих знаю как патриотов нашей великой страны, активных руководителей на соответствующих должностях, там где касается это государственной службы или защитников интересов разных категорий наших граждан и детей, и военнослужащих. Все вы так или иначе вносите лепту в укрепление нашего государства. Именно поэтому такое решение и принято", - сказал Медведев.
Он пожелал лидерам списка успехов.
"Но все остальное будет по результатам съезда, потому что должно еще пройти голосование. У нас партия основана на демократических принципах, поэтому мы обязательно его проведем", - добавил Медведев.