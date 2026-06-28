Краткий пересказ от РИА ИИ «Единая Россия» проведет второй этап съезда 22 августа для обсуждения Народной программы партии.

Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» прошел в Москве.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Единая Россия" проведет второй этап съезда 22 августа, на котором обсудит Народную программу партии, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

« "Работа не заканчивается, повестка дня не исчерпана, поскольку у нас есть еще целый ряд вопросов, включая программу, ради которой мы и соберемся 22 августа текущего года", - сказал Медведев.

Завершая первый этап съезда, Медведев призвал коллег по партии беречь себя.

"Вся борьба еще впереди", - подчеркнул он.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.