Медведев назвал попытки навязать России чуждые ценности гибридной войной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что попытка навязать России чуждые ей ценности — это часть гибридной войны Запада.
- Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Попытка навязать России чуждые ей ценности - это часть гибридной войны Запада, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье.
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"Наши граждане хорошо понимают, как важно противостоять попыткам навязать нам чуждые ценности. Это, по сути, ведь часть гибридной войны Запада против России", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда.