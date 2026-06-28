Медведев высоко оценил работу добровольцев ЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев высоко оценил работу добровольцев партии "Единая Россия".
- Более 8,5 тысяч добровольцев участвуют в гуманитарных и волонтерских миссиях партии.
- Медведев отметил самоотверженность и сплоченность добровольцев в различных сложных ситуациях.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев высоко оценил работу добровольцев партии.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"Все последние годы мы старались укрепить авторитет "Единой России" как партии, которая всегда с людьми и готова оказывать помощь не только на уровне законодательных решений, а в обычных повседневных трудных ситуациях. Особая заслуга в этой работе принадлежит нашим добровольцам - 8,5, даже больше, тысяч человек участвуют в гуманитарных и волонтерских миссиях партии", - сказал Медведев.
Он поблагодарил добровольцев за их работу, отметив, что они в самые кратчайшие сроки отзывались всегда, когда требовалась их помощь.
"Так было в Курске и в Белгороде после нападения на российскую землю украинских боевиков, в Дагестане и Кургане во время стихийных бедствий, на черноморском побережье во время техногенных аварий. Действия наших добровольцев - это примеры истинной сплоченности и самоотверженности", - сказал Медведев.