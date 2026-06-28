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Медведев высоко оценил работу добровольцев ЕР

Медведев высоко оценил работу добровольцев "Единой России"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев высоко оценил работу добровольцев партии "Единая Россия".
  • Более 8,5 тысяч добровольцев участвуют в гуманитарных и волонтерских миссиях партии.
  • Медведев отметил самоотверженность и сплоченность добровольцев в различных сложных ситуациях.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев высоко оценил работу добровольцев партии.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
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"Все последние годы мы старались укрепить авторитет "Единой России" как партии, которая всегда с людьми и готова оказывать помощь не только на уровне законодательных решений, а в обычных повседневных трудных ситуациях. Особая заслуга в этой работе принадлежит нашим добровольцам - 8,5, даже больше, тысяч человек участвуют в гуманитарных и волонтерских миссиях партии", - сказал Медведев.
Он поблагодарил добровольцев за их работу, отметив, что они в самые кратчайшие сроки отзывались всегда, когда требовалась их помощь.
"Так было в Курске и в Белгороде после нападения на российскую землю украинских боевиков, в Дагестане и Кургане во время стихийных бедствий, на черноморском побережье во время техногенных аварий. Действия наших добровольцев - это примеры истинной сплоченности и самоотверженности", - сказал Медведев.
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