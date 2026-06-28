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Медведев назвал новую программу "Единой России" планом работы на пять лет - РИА Новости, 28.06.2026
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17:39 28.06.2026
Медведев назвал новую программу "Единой России" планом работы на пять лет

Медведев: народная программа ЕР станет планом работы на предстоящие пять лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новая народная программа партии "Единая Россия" станет планом работы на ближайшие пять лет и ответом на главные вызовы, с которыми столкнулась страна.
  • Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Новая народная программа партии "Единая Россия" станет планом работы на предстоящие пять лет и ответом вызовы, с которыми столкнулась страна, зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза в воскресенье принимает участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия".
"Новая народная программа станет планом работы "Единой России" на ближайшие пять, ну и ответом на главные вызовы, с которыми столкнулась наша страна. Вот в прямом диалоге с людьми, в дискуссиях с участниками экспертного совета, в беседах по подготовке программы мы определили семь таких вызовов", - сказал Медведев в ходе заседания.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
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