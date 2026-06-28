Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве

Медведев назвал главную задачу ЕР на ближайшие пять лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Задача по сохранению и приумножению народа России войдет в народную программу партии «Единая Россия» на следующие пять лет.

Демография названа председателем ЕР Дмитрием Медведевым первым и самым острым вызовом, с которым столкнулась Россия.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Задача по сохранению и приумножению народа России войдет в народную программу партии "Единая Россия" на следующие пять лет, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что новая народная программа "Единой России" станет планом работы на предстоящие пять лет и ответом на вызовы, с которыми столкнулась Россия.

"Первый и самый острый вызов - это демография, поэтому главный приоритет новой народной программы - сохранение и приумножение народа России", - сказал Медведев в ходе своего выступления.

Он добавил, что благополучное будущее России начинается с семьи и детей.

"Чем больше новых граждан России, тем сильнее наша страна", - заключил Медведев.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.