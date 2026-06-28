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Медведев назвал главную задачу ЕР на ближайшие пять лет - РИА Новости, 28.06.2026
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17:30 28.06.2026 (обновлено: 17:32 28.06.2026)
Медведев назвал главную задачу ЕР на ближайшие пять лет

Медведев: задача по сохранению и приумножению народа войдет в программу ЕР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задача по сохранению и приумножению народа России войдет в народную программу партии «Единая Россия» на следующие пять лет.
  • Демография названа председателем ЕР Дмитрием Медведевым первым и самым острым вызовом, с которым столкнулась Россия.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Задача по сохранению и приумножению народа России войдет в народную программу партии "Единая Россия" на следующие пять лет, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
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Медведев отметил, что новая народная программа "Единой России" станет планом работы на предстоящие пять лет и ответом на вызовы, с которыми столкнулась Россия.
"Первый и самый острый вызов - это демография, поэтому главный приоритет новой народной программы - сохранение и приумножение народа России", - сказал Медведев в ходе своего выступления.
Он добавил, что благополучное будущее России начинается с семьи и детей.
"Чем больше новых граждан России, тем сильнее наша страна", - заключил Медведев.
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Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций.
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Выборы в Государственную думуРоссияМоскваДмитрий МедведевМария ЗахароваЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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