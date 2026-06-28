Рейтинг@Mail.ru
Россияне доверяют ветеранам СВО, участвующим в выборах, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
17:29 28.06.2026 (обновлено: 17:33 28.06.2026)
Россияне доверяют ветеранам СВО, участвующим в выборах, заявил Медведев

Медведев: россияне доверяют ветеранам СВО, участвующим в избирательной кампании

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что россияне доверяют ветеранам СВО, которые участвуют в избирательной кампании.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россияне доверяют ветеранам СВО, которые участвуют в избирательной кампании, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза в воскресенье принимает участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия".
"Еще больше укрепляет наши позиции участие ветеранов специальной военной операции… По результатам предварительного голосования, право представлять партию на выборах получило почти 500 человек, 480 человек. Свыше трети от всех, кто выдвигался. Это означает, что наше общество доверяет защитникам и выражает им свое уважение и поддержку", - сказал Медведев в ходе заседания.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Медведев выразил уверенность, что победа России близка
31 декабря 2025, 15:22
 
Выборы в Государственную думуРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала