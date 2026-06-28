Россияне доверяют ветеранам СВО, участвующим в выборах, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что россияне доверяют ветеранам СВО, которые участвуют в избирательной кампании.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россияне доверяют ветеранам СВО, которые участвуют в избирательной кампании, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза в воскресенье принимает участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия".
"Еще больше укрепляет наши позиции участие ветеранов специальной военной операции… По результатам предварительного голосования, право представлять партию на выборах получило почти 500 человек, 480 человек. Свыше трети от всех, кто выдвигался. Это означает, что наше общество доверяет защитникам и выражает им свое уважение и поддержку", - сказал Медведев в ходе заседания.
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31 декабря 2025, 15:22