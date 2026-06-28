Программа ЕР позволила поддержать малый бизнес, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что Народная программа «Единой России» позволила оказывать системную поддержку малому бизнесу.
- Поддержка малому бизнесу оказывалась даже в непростых экономических условиях.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Народная программа "Единой России" позволила оказывать системную поддержку малому бизнесу даже в непростых экономических условиях, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Народная программа позволила на системной основе оказывать поддержку и малому бизнесу даже в весьма непростых финансово-экономических условиях", - сказал он на съезде "Единой России".
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций