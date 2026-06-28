ЕР продолжит выполнение задач, поставленных президентом, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия «Единая Россия» продолжит работать над выполнением задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" продолжит работать над выполнением задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, в том числе над достижением победы, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
«
"Прежде всего, хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за добрые слова в адрес нашей партии и за те напутствия, которые он только что дал. Они касаются успешного, стабильного развития нашей страны, укрепления ее безопасности, суверенитета, достижения целей специальной военной операции. Мы все продолжим работать над выполнением этих задач", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания партийного съезда.