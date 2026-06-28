ЕР продолжит выполнение задач, поставленных президентом, заявил Медведев

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"Прежде всего, хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за добрые слова в адрес нашей партии и за те напутствия, которые он только что дал. Они касаются успешного, стабильного развития нашей страны, укрепления ее безопасности, суверенитета, достижения целей специальной военной операции. Мы все продолжим работать над выполнением этих задач", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания партийного съезда.