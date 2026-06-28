Медведев поблагодарил Путина за напутствие "Единой России"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия».
- Дмитрий Медведев поблагодарил Владимира Путина за напутствие, озвученное на съезде партии.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за напутствие "Единой России", озвученное на съезде партии.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия". В начале пленарного заседания съезда выступил президент РФ Владимир Путин.
"Прежде всего, хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за добрые слова в адрес нашей партии и за те напутствия, которые он только что дал", - сказал Медведев.