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Медведев поблагодарил Путина за напутствие "Единой России" - РИА Новости, 28.06.2026
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16:49 28.06.2026
Медведев поблагодарил Путина за напутствие "Единой России"

Медведев поблагодарил Путина за добрые слова на съезде ЕР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия».
  • Дмитрий Медведев поблагодарил Владимира Путина за напутствие, озвученное на съезде партии.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за напутствие "Единой России", озвученное на съезде партии.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия". В начале пленарного заседания съезда выступил президент РФ Владимир Путин.
"Прежде всего, хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за добрые слова в адрес нашей партии и за те напутствия, которые он только что дал", - сказал Медведев.
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