Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев назвал безоговорочную победу партии «Единая Россия» на предстоящих выборах целью избирательной кампании.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.

Одновременно с голосованием на участках дистанционное электронное голосование пройдет в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал безоговорочную победу партии на предстоящих выборах целью избирательной кампании.

"Цель начавшейся только что избирательной кампании у нас может быть только одна - безоговорочная победа на предстоящих выборах", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания партийного съезда.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.